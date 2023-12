Samsung Electronics Aktie: Das macht sprachlos!

Die Dividendenrendite von Samsung Electronics beträgt derzeit 2,01 Prozent, was 8,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Computer & Peripheriegeräte (10,22) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Samsung Electronics-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 40,62, und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Samsung Electronics.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung beim Stimmungsbild. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Samsung Electronics für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Samsung Electronics liegt bei 15,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 86,14 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.