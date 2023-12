Samsung Electronics Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf. Für Samsung Electronics zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 20,67, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Die Einstufung für dieses Signal ist daher "Gut". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung, während die Gesamtbewertung des RSI "Gut" lautet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Samsung Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1303,56 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1453 USD weicht somit um +11,46 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1349,16 USD) liegt mit einem Abweichung von +7,7 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Samsung Electronics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Die Anleger interessieren sich vor allem für negative Themen, was der Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung einbringt. Allerdings zeigen tiefgehendere und automatische Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich erzielte Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die im Durchschnitt um -3,99 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,55 Prozent hatte, liegt Samsung Electronics um 26,64 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.