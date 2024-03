Samsung Electronics Aktie: Was wird das noch werden?

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf den finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet und der technischen Analyse. In Bezug auf Samsung Electronics zeigt sich bei der Diskussionsintensität eine starke Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aus dieser Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Samsung Electronics liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft ist.

Bezüglich der Dividende liegt Samsung Electronics mit 2,01 % unter dem Branchendurchschnitt von 10,66 %, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Samsung Electronics-Aktie sowohl dem 200-Tage-Durchschnitt als auch dem 50-Tage-Durchschnitt nahe liegt.

Insgesamt erhält Samsung Electronics aus diesen verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.