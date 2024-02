Samsung Electronics Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Samsung Electronics wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,94 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 60,3 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Samsung Electronics in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Veränderung der Stimmung führt. Daher wird die Aktie in diesem Zusammenhang ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienperformance hat Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -0,48 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +19,56 Prozent im Branchenvergleich für Samsung Electronics.

Zusätzlich hat der Relative Strength-Index (RSI) ergeben, dass die Samsung Electronics-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 51,06 und einem RSI25-Wert von 61,36.

Basierend auf diesen Faktoren erhält Samsung Electronics insgesamt ein "Gut"-Rating.