Samsung Electronics Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Samsung Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt hat, was 26,36 Prozent über dem Durchschnitt (-7,28 Prozent) des gleichen Sektors ("Informationstechnologie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -1,76 Prozent, wobei Samsung Electronics 20,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um Samsung Electronics zeigen, dass die Aktie in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Samsung Electronics derzeit -2,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Samsung Electronics zeigt einen Wert von 60,58, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,79 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich damit für Samsung Electronics eine Gesamteinschätzung "Neutral" aus technischer Sicht.