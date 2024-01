Samsung Electronics Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Samsung Electronics-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1326,4 USD lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 1390 USD, was einem Unterschied von +4,79 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1401,54 USD wird als neutral eingestuft, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 16 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,4, was auf eine neutrale Position hinweist. Somit erhält die Samsung Electronics-Aktie insgesamt eine gute Bewertung nach RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Samsung Electronics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was 24,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" übertrifft die Aktie die durchschnittliche Rendite um 21,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Durchschnitt liegen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Samsung Electronics-Aktie eine neutrale bis gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Branchenvergleichs.