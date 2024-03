Samsung Electronics Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Samsung Electronics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1349,57 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1390 USD, was einem Unterschied von +3 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1392,68 USD weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,19 Prozent) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Samsung Electronics-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Samsung Electronics überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Außerdem wurden im zurückliegenden Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt, von denen 6 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingeschätzt wurden. Dies führt letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Samsung Electronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was 25,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt Samsung Electronics aktuell 28,35 Prozent über diesem Wert, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Samsung Electronics-Aktie liegt momentan bei 32,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 51,38), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Samsung Electronics-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und sich die Anlegerstimmung als angemessen bewerten lässt.