Samsung Electronics Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Samsung Electronics wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 1293,33 USD, was einer Überperformance von +7,17 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1386 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1322,24 USD, was einer Abweichung von +4,82 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält Samsung Electronics daher ein Rating von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Bewertung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Samsung Electronics liegt bei 43,94 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Samsung Electronics daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Samsung Electronics nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmungslage mit "Neutral" bewertet. Jedoch konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich erzielte Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 19,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,33 Prozent für Samsung Electronics. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 31,06 Prozent weit über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Samsung Electronics.