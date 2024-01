Samsung Electronics Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Samsung Electronics-Aktie zeigt eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1307,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1506 USD liegt, was einer Abweichung von +15,2 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1358,62 USD) wird mit einem Schlusskurs von +10,85 Prozent positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Samsung Electronics damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Samsung Electronics zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 10,95 Punkten und weist auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammen erhält das Samsung Electronics-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Samsung Electronics in den letzten Wochen. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Samsung Electronics für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Samsung Electronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die um -2,83 Prozent gefallen ist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie sogar um 25,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Samsung Electronics ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.