Samsung Electronics Aktie: Ist es vollbracht?

Samsung Electronics wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 32,31, was einen Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 65,17 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger haben überwiegend positive Themen diskutiert, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit war die Diskussion jedoch vor allem von negativen Themen rund um Samsung Electronics geprägt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt ein unterdurchschnittliches Maß an Beiträgen und Diskussionen über Samsung Electronics. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse der Samsung Electronics-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 1349,57 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1390 USD, was einer 3-prozentigen Abweichung entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Samsung Electronics sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis eine "Neutral"-Bewertung.