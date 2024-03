Samsung Electronics Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. In Bezug auf Samsung Electronics wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,14 Punkten, was bedeutet, dass die Samsung Electronics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für Samsung Electronics liegt bei 51,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Samsung Electronics eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent auf, was 8,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Samsung Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was 25,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -9,27 Prozent, und Samsung Electronics liegt aktuell 28,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Samsung Electronics-Aktie bei 1349,57 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1390 USD, was einem Unterschied von +3 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält Samsung Electronics also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividende und eine "Gut"-Bewertung für den Branchenvergleich des Aktienkurses. Aus der technischen Analyse resultiert eine "Neutral"-Bewertung.