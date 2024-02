Samsung Electronics Aktie: Enormes Potenzial ....

Die südkoreanische Firma Samsung Electronics weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,6 % im Bereich "Computer & Peripheriegeräte". Dies bedeutet eine Differenz von 8,59 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Samsung Electronics beträgt aktuell 32,31, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 liegt. Aus dieser Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Samsung Electronics liegt bei 61,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Samsung Electronics überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. In den letzten zwei Wochen gab es 9 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

