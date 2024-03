Samsung Electronics Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Samsung Electronics derzeit bei 1351,16 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1459 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +7,98 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1387,02 USD, was einer Differenz von +5,19 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Samsung Electronics ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie die Einschätzung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab dabei 3 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Samsung Electronics bei 34, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Samsung Electronics eine Rendite von 2,01 Prozent auf, was 8,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10%. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.