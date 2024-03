Samsung Electronics Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Samsung Electronics hat eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent, was 8,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 10 Prozent. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und sie gilt als unrentables Investment.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Samsung Electronics als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 34,4, was einen Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,1 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Samsung Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1349,88 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1392 USD weist eine Abweichung von +3,12 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1388,06 USD) zeigt eine ähnliche Tendenz (+0,28 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Samsung Electronics liegt bei 43,14, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.