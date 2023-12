Samsung Electronics Aktie: Abwarten

Die Aktie von Samsung Electronics zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,01 Prozent, was 8,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Samsung Electronics-Aktie bei 1296,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1399 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,9 Prozent im Vergleich zum GD200 und +5,05 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Samsung Electronics-Aktie um 19,08 Prozent über der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite mit 25,61 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Samsung Electronics-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 32 und auf 25-Tage-Basis einen Wert von 40,62. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Samsung Electronics-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.