Samsung Climat Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Samsung Climate Control-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10332,35 KRW liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8720 KRW, was einem Unterschied von -15,6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 8895,8 KRW, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,98 Prozent) liegt. In diesem Fall wird die Samsung Climate Control-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Samsung Climate Control liegt bei 61,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 75,64 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Samsung Climate Control einen Wert von 1 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,69 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so weist Samsung Climate Control derzeit eine Dividendenrendite von 0,89 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.