Samsung, Alphabet, BlackRock unter den Top 40 Unternehmen, die in Blockchain- und Krypto-Firmen investieren

Der Elektronikriese Samsung, der Technologiekonzern Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) und die Investmentgesellschaft BlackRock Inc (NYSE:BLK) gehören zu den größten börsennotierten Unternehmen, die zwischen September 2021 und Juni 2022 in Blockchain- und Kryptounternehmen investiert haben, so eine Studie der Krypto-Intelligence-Plattform Blockdata. Nach Angaben von Blockdata haben in diesem Zeitraum 40 große Unternehmen in Unternehmen investiert, die in der Blockchain- und Kryptobranche tätig sind.