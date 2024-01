Samson, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Samson-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,25 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,2 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,22 HKD, was einem Abstand von -9,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Samson-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,74 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 18,71 Prozent in der Branche, was eine Unterperformance von -50,45 Prozent bedeutet. Im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 3,46 Prozent, wobei Samson um 35,2 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anwendung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Samson-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14,04, was 57 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.