Samson Paper tut es schon wieder?

Der gleitende Durchschnittskurs der C&d Newin Paper & Pulp liegt derzeit bei 0,22 HKD, während der aktuelle Aktienkurs 0,206 HKD beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -6,36 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,24 HKD, was einer Abweichung von -14,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Werte die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutlichen Veränderungen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der C&d Newin Paper & Pulp-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 79, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 86,49 deutet auf eine Überkauftheit hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zeigen sich neutral, sowohl in Bezug auf die Aktie selbst als auch auf die diskutierten Themen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.