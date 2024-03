Samson Paper Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die technische Analyse der C&d Newin Paper & Pulp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,22 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0.164 HKD um -25,45 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,19 HKD) liegt mit einem Schlusskurs von -13,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die C&d Newin Paper & Pulp-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt einen Wert von 71,43, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 84,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung unter den Anlegern wurde auch untersucht. Die Analysten haben C&d Newin Paper & Pulp auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um die Aktie diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über C&d Newin Paper & Pulp in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Aktie steht weder übermäßig positiv noch negativ im Fokus der Anleger, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.