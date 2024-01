Samson Paper Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für C&d Newin Paper & Pulp wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 38,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass C&d Newin Paper & Pulp überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität rund um C&d Newin Paper & Pulp ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was erneut zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit die Auffassung, dass die Aktie von C&d Newin Paper & Pulp bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Charttechnisch betrachtet liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der C&d Newin Paper & Pulp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 HKD. Der letzte Schlusskurs weicht um -4,55 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,7 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die C&d Newin Paper & Pulp-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.