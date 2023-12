Samson Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Die Finanzanalyse von Samson hat ergeben, dass die Dividendenrendite des Unternehmens im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs bei 8,16 Prozent liegt, was 4,31 Prozent über dem Branchenmittelwert von 3,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Samson eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Samson ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,88 niedriger ist und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Auch in diesem Bereich erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird Samson anhand des kurzfristigen RSI von 100 Punkten als "überkauft" eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der längerfristige RSI von 52,11 Punkten deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Betrachtet man die Aktienkursperformance, so hat Samson im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,58 Prozent erzielt, was 26,89 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite von Samson sogar um 41,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Finanzanalyse deutet darauf hin, dass Samson insgesamt gemischte Bewertungen erhält, wobei die Dividendenpolitik und das KGV als positiv bewertet werden, während die Aktienkursperformance und der RSI zu einer negativen Einschätzung führen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.