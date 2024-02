Samson Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann dazu führen, dass sich die Einschätzungen für Aktien ändern. In Bezug auf Samson wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Samson derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -16,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Samson wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Samson weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Samson 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" unterbewertet ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

