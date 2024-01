Samsara Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Samsara":

Die Samsara-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 25,1 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 33,38 USD, was einem Unterschied von +32,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 28,56 USD liegt mit einem Unterschied von +16,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Samsara-Aktie von der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für die Samsara-Aktie vergeben. Dies führt langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der institutionellen Analysten. Für den aktuellen Kurs von 33,38 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -36,59 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 21,17 USD führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung bewertet, sodass die Gesamtbewertung der institutionellen Analysten "Neutral" lautet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Samsara-Aktie beträgt 57,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt mit einem Wert von 34,37 zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.