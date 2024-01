Samsara Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Samsara":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Samsara hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ ausgesehen. An fünf Tagen dominierten zwar positive Themen die Diskussionen, aber an acht Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten.

Die Analysten bewerten die Samsara-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten haben 3 die Aktie als "Gut" eingestuft, 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 21,17 USD, was einem Rückgang von 34,33 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Samsara zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen einen neutralen Wert, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit keine extremen Kursbewegungen aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Samsara-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung und des Relative Strength Index.