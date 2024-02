Samsara Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Samsara liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 38,35 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 47, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Samsara eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf einen neutralen Wert hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Samsara-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,26 USD lag, was einer positiven Abweichung von 26,34 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten bewerten die Samsara-Aktie derzeit als "Neutral", wobei die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotential von -38,54 Prozent aufzeigt, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Samsara somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.