Samko Timber Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Samko Timber-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 57,41, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Samko Timber.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Samko Timber wird als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt war.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite von Samko Timber in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 57 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Samko Timber wird als "Neutral" eingestuft, da sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung nur eine mittlere Aktivität aufweisen und sich kaum Änderungen ergeben haben.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Samko Timber-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem Branchenvergleich Aktienkurs und dem langfristigen Stimmungsbild.