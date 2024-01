Samhällsbyggnadsbolaget iorden AB Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Samhallsbyggnadsbolaget I Norden zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,44 SEK, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,005 SEK liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage von -8 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 4,31 SEK, was einer positiven Abweichung von +16,13 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 48,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 37,78, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung im Internet wurde eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für das Samhallsbyggnadsbolaget I Norden-Wertpapier anhand der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments und Buzz im Internet.