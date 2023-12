Sam Woo Construction Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sam Woo Construction-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überkauftheit (Wert: 88,89) und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating für Sam Woo Construction.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Sam Woo Construction-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,41 Prozent erzielt, was 27,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Bauwesen") zeigt sich eine Unterperformance von 28,11 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sam Woo Construction wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit der Aktie beschäftigt hat.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Sam Woo Construction-Aktie bei 0,05 HKD verortet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -18 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Sam Woo Construction-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.