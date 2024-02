Sam Woo Construction Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten Wochen konnte bei Sam Woo Construction keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Sam Woo Construction für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Sam Woo Construction eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,53 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 6,53 % in der Baubranche ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Sam Woo Construction-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Sam Woo Construction für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Sam Woo Construction in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.