Sam Woo Construction Aktie: Gut oder schlecht?

Die Sam Woo Construction schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,31 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,31 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sam Woo Construction liegt bei 7,26, was unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent) von 48,53 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz im Anleger-Sentiment gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher wird die Sam Woo Construction-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.