Sam Woo Construction Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sam Woo Construction bei 1, was bedeutet, dass die Börse 1,87 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 46, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sam Woo Construction in diesem Punkt die Bewertung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Sam Woo Construction ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sam Woo Construction-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,036 HKD liegt deutlich darunter (-28 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,04 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-10 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Sam Woo Construction-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis eine Einschätzung als "Gut" und "Schlecht" bzw. "Neutral" und "Neutral".