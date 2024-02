Sam Woo Construction Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse zeigt, dass die Sam Woo Construction derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,05 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,031 HKD um -38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 HKD, was einer Abweichung von -22,5 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Sam Woo Construction ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauwesen" (KGV von 45,81) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Sam Woo Construction-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Sam Woo Construction-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage geben ein "Schlecht"-Rating für die Aktie, was auf eine überkaufte Situation hindeutet.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Sam Woo Construction-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, fundamentaler Kriterien, Sentiment und Buzz sowie des Relative Strength Index.