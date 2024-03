Salzgitter AG tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Der Aktienkurs der Salzgitter AG hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Materialien" einen Rückgang von -24,95 Prozent verzeichnet, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite in der Branche "Metalle und Bergbau" bei -17,07 Prozent, wobei die Salzgitter AG mit 7,88 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie der Salzgitter AG mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 deutlich niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem KGV von 95,29. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik zahlt die Salzgitter AG derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau und erhält daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Salzgitter AG-Aktie sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 27,71 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 23,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Rückgang, wobei der letzte Schlusskurs von 25,89 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -8,07 Prozent entspricht. Auf Basis der trendfolgenden Indikatoren erhält die Salzgitter AG-Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.