Salzgitter AG-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Für die Salzgitter AG liegt der RSI bei 68,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 51,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie der Salzgitter AG eine Dividendenrendite von 3,92 % auf, was einen geringeren Ertrag von 1,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau bedeutet. Aufgrund der niedrigeren Dividenden ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Salzgitter AG. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in diesen Medien kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion hat zudem 3 positive und 1 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie der Salzgitter AG ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche Metalle und Bergbau liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Basis eine Bewertung als "Gut".