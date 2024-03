Salzgitter AG Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Der Aktienkurs der Salzgitter AG zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -24,95 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -11,25 Prozent, wobei die Salzgitter AG mit einer Rendite von -13,7 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Salzgitter AG-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 27,03 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,72 EUR, was einem Unterschied von -12,25 Prozent entspricht, und führt somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 24,7 EUR, was einem Unterschied von -3,97 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Salzgitter AG für die einfache Charttechnik daher ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Salzgitter AG weist ein KGV von 4,18 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 97,84. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Salzgitter AG eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.