Salzgitter AG Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Die Salzgitter AG-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,92 Prozent, was 2,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Diskussionen im Internet können das Sentiment gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Salzgitter AG eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Hierbei liegt Salzgitter AG mit einem Wert von 4,18 deutlich unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 97,84, was einen Abstand von 96 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Salzgitter AG im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -24,95 Prozent erzielt hat, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Salzgitter AG mit 13,7 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.