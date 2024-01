Salzgitter AG Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Salzgitter AG wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 51,64, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral" Einstufung für den 25-Tage-RSI. Insgesamt erhält das Salzgitter AG-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Salzgitter AG wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Stimmung grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt einem Tag war die Stimmung neutral. Auch aktuell zeigen sich hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Salzgitter AG auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Salzgitter AG liegt bei 4,71, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Salzgitter AG zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.