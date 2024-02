Salzgitter AG Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Salzgitter AG: Bewertung und Stimmung der Anleger

Die Salzgitter AG hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividende von 3,92 % im Vergleich zu 5,24 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Rendite von -24,95 % in den letzten 12 Monaten, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Salzgitter AG überwiegend positiv eingestellt sind. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Salzgitter AG-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Salzgitter AG in Bezug auf Dividende, Aktienkurs, Anlegerstimmung und RSI eine eher neutrale bis negative Bewertung erhält.