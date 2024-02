Salzgitter AG Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Salzgitter AG erhält eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei -1,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt.

In der technischen Analyse erhält die Salzgitter AG-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 25,98 EUR lag, was einem Unterschied von -9,57 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 27,03 EUR liegt der Schlusskurs mit einem Unterschied von -3,88 Prozent niedriger.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Salzgitter AG im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,95 Prozent erzielt, was 10,21 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen gegenüber der Salzgitter AG, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung führt.