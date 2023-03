Salzgitter AG-Aktie: In ein paar Tagen wissen wir mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Zahlreiche bedeutende Aktiengesellschaften präsentieren in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen für das 4. Quartal. Auch für das in Salzgitter sitzende Salzgitter AG ist es am 27.03. so weit. Werden Umsatz und Gewinn wie erwartet ausfallen oder könnte es Überraschungen geben? Was würde das für die Salzgitter AG-Aktie an jenem Tag bedeuten?

Es sind nur noch 2 Tage bis die Salzgitter AG-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,70 Milliarden EUR die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre wie Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Marketscreener aktuell mit einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hatte Salzgitter AG in 2021 Q4 noch einen Umsatz von 2,77 Milliarden EUR erzielt, wird jetzt mit einem leichten Umsatzrückgang um 2,06 Prozent auf 2,71...