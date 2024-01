Salzgitter AG Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Salzgitter AG war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt drei positive und einen negativen Tag, während an einem Tag keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Salzgitter AG daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Salzgitter AG ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 auf, was 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,79. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite für Salzgitter AG beträgt 3,92 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was 2,17 Prozent höher ist als der Durchschnitt von 1,74 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Salzgitter AG im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,95 Prozent erzielt, was 11,46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -13,49 Prozent, und Salzgitter AG liegt aktuell 11,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.