Salzgitter AG Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung rund um die Salzgitter AG Aktie wird von Analysten als überwiegend positiv bewertet. Dies ergab eine Analyse sozialer Plattformen, auf denen Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert haben. Die Einstufung für diese Betrachtung lautet daher "Gut". Zusätzlich wurden Handelssignale betrachtet, die zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Salzgitter AG liegt bei 40,74, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" schneidet die Salzgitter AG mit einer Rendite von -24,95 Prozent deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -14,09 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Salzgitter AG wird mit einem Wert von 4,18 als deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt eingestuft, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Das Branchen-KGV liegt bei 91,8, was einen Abstand von 95 Prozent zum KGV der Salzgitter AG bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

