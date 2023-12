Salzgitter AG Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Salzgitter AG ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Äußerungen und Meinungen festgestellt. Dies liefert einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse wurde durch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 0 negative und 5 positive Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,04 % für Salzgitter AG, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,86 % in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Aktienkurs von Salzgitter AG verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 %. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,06 %, was eine Underperformance von -4,47 % für Salzgitter AG bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Salzgitter AG als unterbewertet, da das KGV mit 4,56 insgesamt 96 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Der Branchendurchschnitt beträgt 115,49. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".