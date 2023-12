Salzgitter AG Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Der Aktienkurs von Salzgitter AG hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite der Salzgitter AG bei 0,53 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Selbst in der "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,41 Prozent aufweist, übertrifft die Salzgitter AG mit einer Rendite von 5,94 Prozent die Konkurrenz deutlich. Dies führte zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Auch die fundamentalen Kennzahlen der Salzgitter AG deuten auf eine Unterbewertung hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt momentan 4,71 und liegt damit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 102. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Salzgitter AG bei 29,84 EUR, was die Aktie in die Kategorie "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst beendete den Handel bei 28,82 EUR, was einen Abstand von -3,42 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 26,29 EUR, was einer Differenz von +9,62 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume ein positives Gesamtbefund.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Salzgitter AG ist ebenfalls positiv, was ein wichtiger Stimmungsindikator ist. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Salzgitter AG. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.