Salzgitter AG Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs der Salzgitter AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 10,21 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -14,74 Prozent, und Salzgitter AG liegt derzeit 10,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm zu, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Salzgitter AG-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Salzgitter AG-Aktie kurzfristig mit einem RSI von 29,46 überverkauft ist, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 67,84, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Salzgitter AG also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Salzgitter AG aktuell bei 3 liegt, was eine negative Differenz von -1,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.