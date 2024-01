Salzgitter AG Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Salzgitter AG hat eine Dividendenrendite von 4,04%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,72%) als niedrig einzustufen ist. Der Unterschied beträgt 1,68 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Salzgitter AG liegt bei 100 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 60,99 und zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 4,71 und liegt damit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 29,54 EUR liegt, was eine Abweichung von -12,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (25,9 EUR) darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,06 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Salzgitter AG auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-, "Neutral"- und "Gut"-Bewertung.