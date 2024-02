Salzgitter AG Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter AG":

Die Salzgitter AG hat in den letzten Monaten mit einem Kurs von 24,76 EUR eine negative Performance gezeigt. Der Aktienkurs liegt derzeit -6,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -11,92 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Salzgitter AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,95 Prozent erreicht. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Salzgitter AG mit einer Unterperformance von -6,63 Prozent schlechter. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,32 Prozent verzeichnete, zeigt die Salzgitter AG eine Unterperformance von 6,63 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental gesehen hat die Salzgitter AG ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 94, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Salzgitter AG eine Dividendenrendite von 3,92 % auf, was jedoch gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,28 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.