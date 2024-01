Salzgitter AG Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer bevorstehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Salzgitter AG heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 86,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Salzgitter AG überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,64, was bedeutet, dass Salzgitter AG hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Salzgitter AG-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der fundamentalen Analyse. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie. Salzgitter AG weist ein KGV von 4,71 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Salzgitter AG besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen waren nicht vorhanden. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Salzgitter AG mit einer Rendite von 0,53 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Salzgitter AG mit 5,61 Prozent deutlich darüber. Die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.