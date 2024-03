Salzgitter AG Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktienanalyse der Salzgitter AG basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter der Relative Strength Index (RSI), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), und die Dividendenrendite.

Der RSI, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, zeigt aktuell einen Wert von 28,4, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet, ergibt sich ein RSI25-Wert von 65, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das KGV liegt derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,18 Euro für jeden Euro Gewinn der Salzgitter AG zahlt. Dies zeigt, dass die Aktie im Vergleich zur Branche unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des KGV erhält.

Die Dividendenrendite beträgt 3,92 Prozent, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion hat zudem 2 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Salzgitter AG daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf verschiedenen Faktoren der Aktienanalyse.